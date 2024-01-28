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Как проверить свечи зажигания: пять способов сделать это самостоятельно

28 января 2024, 11:29
Ирина Игнатова редакторка ленты
Свічка запалювання
Источник: Pixabay

Известно несколько способов диагностики свечей зажигания. Как можно проверить свечи зажигания в автомобиле в домашних условиях и что для этого нужно, читайте на Фактах ICTV.

Почему свечи зажигания могут выйти из строя

Свеча зажигания становится неисправной в случаях, если:

  • осела сажа на электродах;
  • накопилось машинное масло на электродах;
  • образовались шлаковые отложения;
  • сломался центральный электрод;
  • расплавилась свеча;
  • стерлись контакты; 
  • износился разъем.

Как проверить свечи зажигания 

Лучше всего искать неисправную свечу зажигания с помощью специализированного стенда на СТО. Однако, если это невозможно, простую проверку исправной работы свечей зажигания можно провести и самостоятельно. При этом нужно учитывать, что приведенные способы не дают 100-процентной гарантии их работоспособности.

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Визуальный осмотр

Простой визуальный осмотр в большинстве случаев позволяет определить самые распространенные неисправности. Такой способ выявляет возникновение на электродах и между ними каких-либо отложений и пленок. В этом случае на изоляторе отчетливо заметен темный поясок.

Проверка на слух

Такой метод довольно прост – нужно выполнить следующие действия: 

  1. Завести мотор.
  2. Снять по очереди высоковольтные контактные колпачки.
  3. Прислушаться к работе двигателя.

Если звук работающего мотора не изменился, то свеча без напряжения неисправна, если двигатель троит – свеча работает нормально.

Контроль искры

Для проверки работы свечи зажигания этим способом нужно:

  1. Выкрутить свечу.
  2. Надеть на нее провод.
  3. Положить свечу на клапанную крышку.
  4. Покрутить стартером. 

Рабочая свеча даст четкую и заметную искру.

Специальный пистолет

Также моторные свечи можно проверить с помощью специального устройства – так называемого пистолета. Для этого нужно:

  1. Выкрутить свечу из двигателя.
  2. Вставить ее в пистолет, согласно инструкции к прибору.
  3. Нажать на курок пистолета.

Сработавший индикатор указывает, что свеча исправна, в противном случае – ее нужно заменить.

Проверка мультиметром

Для проверки работоспособности свечи зажигания с помощью мультиметра нужно выполнить следующие действия:

  1. Подключить разъемы щупов к соответствующим гнездам на корпусе прибора.
  2. Переключить мультиметр в режим измерения сопротивления с диапазоном 20 кОм.
  3. Подключить один из щупов любой полярности к входу свечи, а второй – к ее резьбе.

Если прибор покажет значение сопротивления менее 2 кОм или более 10 кОм, свечу придется заменить. Также с помощью мультиметра можно убедиться в отсутствии короткого замыкания.

Важно: при выполнении диагностики самостоятельно будьте осторожны и соблюдайте правила безопасности – есть риск к поражению электрическим током.

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