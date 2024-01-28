Известно несколько способов диагностики свечей зажигания. Как можно проверить свечи зажигания в автомобиле в домашних условиях и что для этого нужно, читайте на Фактах ICTV.

Почему свечи зажигания могут выйти из строя

Свеча зажигания становится неисправной в случаях, если:

осела сажа на электродах;

накопилось машинное масло на электродах;

образовались шлаковые отложения;

сломался центральный электрод;

расплавилась свеча;

стерлись контакты;

износился разъем.

Как проверить свечи зажигания

Лучше всего искать неисправную свечу зажигания с помощью специализированного стенда на СТО. Однако, если это невозможно, простую проверку исправной работы свечей зажигания можно провести и самостоятельно. При этом нужно учитывать, что приведенные способы не дают 100-процентной гарантии их работоспособности.

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Визуальный осмотр

Простой визуальный осмотр в большинстве случаев позволяет определить самые распространенные неисправности. Такой способ выявляет возникновение на электродах и между ними каких-либо отложений и пленок. В этом случае на изоляторе отчетливо заметен темный поясок.

Проверка на слух

Такой метод довольно прост – нужно выполнить следующие действия:

Завести мотор. Снять по очереди высоковольтные контактные колпачки. Прислушаться к работе двигателя.

Если звук работающего мотора не изменился, то свеча без напряжения неисправна, если двигатель троит – свеча работает нормально.

Контроль искры

Для проверки работы свечи зажигания этим способом нужно:

Выкрутить свечу. Надеть на нее провод. Положить свечу на клапанную крышку. Покрутить стартером.

Рабочая свеча даст четкую и заметную искру.

Специальный пистолет

Также моторные свечи можно проверить с помощью специального устройства – так называемого пистолета. Для этого нужно:

Выкрутить свечу из двигателя. Вставить ее в пистолет, согласно инструкции к прибору. Нажать на курок пистолета.

Сработавший индикатор указывает, что свеча исправна, в противном случае – ее нужно заменить.

Проверка мультиметром

Для проверки работоспособности свечи зажигания с помощью мультиметра нужно выполнить следующие действия:

Подключить разъемы щупов к соответствующим гнездам на корпусе прибора. Переключить мультиметр в режим измерения сопротивления с диапазоном 20 кОм. Подключить один из щупов любой полярности к входу свечи, а второй – к ее резьбе.

Если прибор покажет значение сопротивления менее 2 кОм или более 10 кОм, свечу придется заменить. Также с помощью мультиметра можно убедиться в отсутствии короткого замыкания.

Важно: при выполнении диагностики самостоятельно будьте осторожны и соблюдайте правила безопасности – есть риск к поражению электрическим током.