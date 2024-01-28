Известно несколько способов диагностики свечей зажигания. Как можно проверить свечи зажигания в автомобиле в домашних условиях и что для этого нужно, читайте на Фактах ICTV.
Почему свечи зажигания могут выйти из строя
Свеча зажигания становится неисправной в случаях, если:
- осела сажа на электродах;
- накопилось машинное масло на электродах;
- образовались шлаковые отложения;
- сломался центральный электрод;
- расплавилась свеча;
- стерлись контакты;
- износился разъем.
Как проверить свечи зажигания
Лучше всего искать неисправную свечу зажигания с помощью специализированного стенда на СТО. Однако, если это невозможно, простую проверку исправной работы свечей зажигания можно провести и самостоятельно. При этом нужно учитывать, что приведенные способы не дают 100-процентной гарантии их работоспособности.
Визуальный осмотр
Простой визуальный осмотр в большинстве случаев позволяет определить самые распространенные неисправности. Такой способ выявляет возникновение на электродах и между ними каких-либо отложений и пленок. В этом случае на изоляторе отчетливо заметен темный поясок.
Проверка на слух
Такой метод довольно прост – нужно выполнить следующие действия:
- Завести мотор.
- Снять по очереди высоковольтные контактные колпачки.
- Прислушаться к работе двигателя.
Если звук работающего мотора не изменился, то свеча без напряжения неисправна, если двигатель троит – свеча работает нормально.
Контроль искры
Для проверки работы свечи зажигания этим способом нужно:
- Выкрутить свечу.
- Надеть на нее провод.
- Положить свечу на клапанную крышку.
- Покрутить стартером.
Рабочая свеча даст четкую и заметную искру.
Специальный пистолет
Также моторные свечи можно проверить с помощью специального устройства – так называемого пистолета. Для этого нужно:
- Выкрутить свечу из двигателя.
- Вставить ее в пистолет, согласно инструкции к прибору.
- Нажать на курок пистолета.
Сработавший индикатор указывает, что свеча исправна, в противном случае – ее нужно заменить.
Проверка мультиметром
Для проверки работоспособности свечи зажигания с помощью мультиметра нужно выполнить следующие действия:
- Подключить разъемы щупов к соответствующим гнездам на корпусе прибора.
- Переключить мультиметр в режим измерения сопротивления с диапазоном 20 кОм.
- Подключить один из щупов любой полярности к входу свечи, а второй – к ее резьбе.
Если прибор покажет значение сопротивления менее 2 кОм или более 10 кОм, свечу придется заменить. Также с помощью мультиметра можно убедиться в отсутствии короткого замыкания.
Важно: при выполнении диагностики самостоятельно будьте осторожны и соблюдайте правила безопасности – есть риск к поражению электрическим током.