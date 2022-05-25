Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Авто

Как перерегистрировать авто во время военного положения: документы и цена

25 мая 2022, 19:43
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Авто
Источник: Depositphotos

Еще в конце марта МВД возобновило услугу перерегистрации транспортного средства при оформлении договора купли-продажи для украинцев. Сегодня сделать это можно в ближайшем сервисном центре МВД.

Как перерегистрировать авто во время военного положения и сколько это будет стоить, узнавали Факты ICTV.

Как перерегистрировать автомобиль

Сегодня эту услугу предоставляют в каждом сервисном центре МВД, кроме Луганской, Донецкой, Херсонской областей и АР Крым.

Сейчас смотрят

Все, что нужно сделать — это собрать необходимые документы и обратиться в местный сервисный центр МВД.

Перечень документов, необходимых для перерегистрации авто:

  • распорядительные документы (в том числе согласие или разрешение соответствующих субъектов управления имуществом, решения или распоряжения собственника, заверенная в установленном порядке копия приказа (или выписки из приказа) о получении данной государственной услуги прочее);
  • копия учредительных документов (решение о создании юридического лица, учредительный договор, устав, положение, учредительный акт, учредительный договор и т. п.);
  • свидетельство о регистрации транспортного средства;
  • договор финансового лизинга, договор купли-продажи предмета лизинга, акт приема-передачи транспортного средства;
  • документы, устанавливающие право собственности на транспортное средство и акт приема-передачи, заверенные подписями сторон – для перерегистрации транспортных средств;
  • акт приема-передачи транспортного средства, свидетельство о регистрации, заверенная в установленном порядке копия решения владельца ТС о реорганизации;
  • свидетельство о регистрации ТС;
  • справка о снятии с учета;
  • номерные знаки;
  • паспорт гражданина Украины;
  • выписка налогоплательщика и свидетельство ЕГРПОУ.

В случае оформления договора купли-продажи в сервисном центре МВД необходимо предоставить оценочную или среднерыночную стоимость автомобиля и документ об уплате налога на доход от его продажи.

Документы можно предоставить в печатном виде или в электронном в приложении Дія.

Стоимость перерегистрации автомобиля

Для транспортных средств всех категорий вместе с выдачей номерного знака — ориентировочно 695 грн:

  • услуга + бланк свидетельства — 512 грн;
  • номерной знак — ориентировочно 178,20 грн.

В 2022 году сбор на обязательное государственное пенсионное страхование при первой государственной регистрации легкового транспортного средства составляет :

  • не превышает или равно 409 365 грн — уплачивается 3%;
  • более 409 365 грн, но не превышает или равно 719 490 грн — платится 4%;
  • более 719 490 грн — платится 5%.

Перерегистрация автомобиля осуществляется в течение одного дня с момента получения заявления.

Читайте также:
Как перерегистрировать авто во время военного положения: документы и ценаСтоит ли покупать электрокар: цены, преимущества и недостатки электроавто

Теги
авторинок, МВД, послуги
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь