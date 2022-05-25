Еще в конце марта МВД возобновило услугу перерегистрации транспортного средства при оформлении договора купли-продажи для украинцев. Сегодня сделать это можно в ближайшем сервисном центре МВД.

Как перерегистрировать авто во время военного положения и сколько это будет стоить, узнавали Факты ICTV.

Как перерегистрировать автомобиль

Сегодня эту услугу предоставляют в каждом сервисном центре МВД, кроме Луганской, Донецкой, Херсонской областей и АР Крым.

Сейчас смотрят

Все, что нужно сделать — это собрать необходимые документы и обратиться в местный сервисный центр МВД.

Перечень документов, необходимых для перерегистрации авто:

распорядительные документы (в том числе согласие или разрешение соответствующих субъектов управления имуществом, решения или распоряжения собственника, заверенная в установленном порядке копия приказа (или выписки из приказа) о получении данной государственной услуги прочее);

(в том числе согласие или разрешение соответствующих субъектов управления имуществом, решения или распоряжения собственника, заверенная в установленном порядке копия приказа (или выписки из приказа) о получении данной государственной услуги прочее); копия учредительных документов (решение о создании юридического лица, учредительный договор, устав, положение, учредительный акт, учредительный договор и т. п.);

(решение о создании юридического лица, учредительный договор, устав, положение, учредительный акт, учредительный договор и т. п.); свидетельство о регистрации транспортного средства;

транспортного средства; договор финансового лизинга , договор купли-продажи предмета лизинга, акт приема-передачи транспортного средства;

, договор купли-продажи предмета лизинга, акт приема-передачи транспортного средства; документы, устанавливающие право собственности на транспортное средство и акт приема-передачи, заверенные подписями сторон – для перерегистрации транспортных средств;

на транспортное средство и акт приема-передачи, заверенные подписями сторон – для перерегистрации транспортных средств; акт приема-передачи транспортного средства, свидетельство о регистрации, заверенная в установленном порядке копия решения владельца ТС о реорганизации;

транспортного средства, свидетельство о регистрации, заверенная в установленном порядке копия решения владельца ТС о реорганизации; свидетельство о регистрации ТС;

справка о снятии с учета ;

; номерные знаки;

паспорт гражданина Украины;

гражданина Украины; выписка налогоплательщика и свидетельство ЕГРПОУ.

В случае оформления договора купли-продажи в сервисном центре МВД необходимо предоставить оценочную или среднерыночную стоимость автомобиля и документ об уплате налога на доход от его продажи.

Документы можно предоставить в печатном виде или в электронном в приложении Дія.

Стоимость перерегистрации автомобиля

Для транспортных средств всех категорий вместе с выдачей номерного знака — ориентировочно 695 грн:

услуга + бланк свидетельства — 512 грн ;

; номерной знак — ориентировочно 178,20 грн.

В 2022 году сбор на обязательное государственное пенсионное страхование при первой государственной регистрации легкового транспортного средства составляет :

не превышает или равно 409 365 грн — уплачивается 3% ;

— уплачивается ; более 409 365 грн , но не превышает или равно 719 490 грн — платится 4% ;

, но не превышает или равно 719 490 грн — платится ; более 719 490 грн — платится 5%.

Перерегистрация автомобиля осуществляется в течение одного дня с момента получения заявления.