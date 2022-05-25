Еще в конце марта МВД возобновило услугу перерегистрации транспортного средства при оформлении договора купли-продажи для украинцев. Сегодня сделать это можно в ближайшем сервисном центре МВД.
Как перерегистрировать авто во время военного положения и сколько это будет стоить, узнавали Факты ICTV.
Как перерегистрировать автомобиль
Сегодня эту услугу предоставляют в каждом сервисном центре МВД, кроме Луганской, Донецкой, Херсонской областей и АР Крым.
Все, что нужно сделать — это собрать необходимые документы и обратиться в местный сервисный центр МВД.
Перечень документов, необходимых для перерегистрации авто:
- распорядительные документы (в том числе согласие или разрешение соответствующих субъектов управления имуществом, решения или распоряжения собственника, заверенная в установленном порядке копия приказа (или выписки из приказа) о получении данной государственной услуги прочее);
- копия учредительных документов (решение о создании юридического лица, учредительный договор, устав, положение, учредительный акт, учредительный договор и т. п.);
- свидетельство о регистрации транспортного средства;
- договор финансового лизинга, договор купли-продажи предмета лизинга, акт приема-передачи транспортного средства;
- документы, устанавливающие право собственности на транспортное средство и акт приема-передачи, заверенные подписями сторон – для перерегистрации транспортных средств;
- акт приема-передачи транспортного средства, свидетельство о регистрации, заверенная в установленном порядке копия решения владельца ТС о реорганизации;
- свидетельство о регистрации ТС;
- справка о снятии с учета;
- номерные знаки;
- паспорт гражданина Украины;
- выписка налогоплательщика и свидетельство ЕГРПОУ.
В случае оформления договора купли-продажи в сервисном центре МВД необходимо предоставить оценочную или среднерыночную стоимость автомобиля и документ об уплате налога на доход от его продажи.
Документы можно предоставить в печатном виде или в электронном в приложении Дія.
Стоимость перерегистрации автомобиля
Для транспортных средств всех категорий вместе с выдачей номерного знака — ориентировочно 695 грн:
- услуга + бланк свидетельства — 512 грн;
- номерной знак — ориентировочно 178,20 грн.
В 2022 году сбор на обязательное государственное пенсионное страхование при первой государственной регистрации легкового транспортного средства составляет :
- не превышает или равно 409 365 грн — уплачивается 3%;
- более 409 365 грн, но не превышает или равно 719 490 грн — платится 4%;
- более 719 490 грн — платится 5%.
Перерегистрация автомобиля осуществляется в течение одного дня с момента получения заявления.