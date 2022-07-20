У великих містах доволі часто водії паркують свої авто вздовж дороги одне за одним. Такий спосіб стоянки називають паралельним.

Обмежений простір ускладнює паркування транспортного засобу, особливо, якщо потрібно втиснутись між двома іншими машинами.

Як швидко та вдало здійснити паралельне паркування задом – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Підготовка

Перш за все, ви маєте попрактикуватися на тренувальному майданчику. Таке паркування вважається доволі важким, особливо у місті, де реагувати потрібно швидко.

Ви можете за допомогою фішок вибудовати паркувальну кишеню, розміром завдовжки з автомобіль плюс півтора метра. Спробуйте заднім ходом зануритись у цю кишеню, не зачіпаючи фішок.

Також ви маєте відточити до ідеалу традиційне паркування переднім ходом, лише тоді можна виїжджати у місто та паркуватися там.

Починати паралельно паркуватися заднім ходом краще на тихих вулицях, де спокійний рух транспорту. Так вам буде легше відпрацювати цю техніку.

Правила паралельного паркування заднім ходом

Перед вами паралельно припарковані машини, наприклад, біля бардюру. Ви помітили кишеню між двома іншими автомобілями та хочете припаркуватись.

Вихідне положення для паркування заднім ходом: увімкнувши правий поворот, зупинитися поруч з переднім припаркованим ТЗ так, щоб ваш задній бампер зрівнявся з заднім бампером автівки.

Також ви можете орієнтуватися по дзеркалах. Якщо розмір вашого авто подібний до передньої машини, зрівняйте ваші дзеркала.

Головне тут – аби розміри ваших ТЗ були однаковими. Якщо ви будете паркуватися на меншій машині, порівнявшись дзеркалами, при подальшому русі заднім ходом, ви просто в’їдете в борт автомобіля.

Отож, коли ви порівнялися з переднім ТЗ, відразу вмикайте задній хід. Ліхтарями заднього ходу ви маєте сповістити інших автомобілістів, що збираєтесь здійснити паралельну парковку заднім ходом.

Починайте обертати кермо до упору праворуч, контролюючи в лівому дзеркалі машини, що прямують у вашому напрямку.

Тепер вам потрібно досягнути кута близько 35-40 градусів щодо дороги – орієнтуйтесь на задній вид. Коли у лівому дзеркалі заднього виду ви побачити номерний знак автівки, що розташована позаду – ви досягли потрібного кута.

Тепер відразу поверніть кермо у центральне положення, аби вирівняти колеса. Коли задня частина вашого ТЗ вже заглибиться у паркувальну кишеню, негайно викручуйте кермо до упору ліворуч.

Після цього середній бампер вашого автомобіля пройде повз припарковану попереду автівку, не зачепивши її. Тепер вам потрібно досягнути паралельного положення щодо бардюру чи дороги – проїдьте трішки назад.

Коли ви остаточно станете у паркувальну кишеню, у разі потреби, проїдьте трохи вперед, щоб вирівняти відстань між автівками.

Варто зазначити, що паркування заднім ходом однакове для правої та лівої сторін дороги, просто з дзеркальним показом усіх дій.