В крупных городах довольно часто водители паркуют свои авто вдоль дороги один за другим. Такой способ стоянки называют параллельным.

Ограниченное пространство затрудняет парковку транспортного средства, особенно, если нужно втиснуться между двумя другими машинами.

Как быстро и удачно осуществить параллельную парковку задом — читайте в материале Фактов ICTV.

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Подготовка

Прежде всего, вы должны попрактиковаться на тренировочной площадке. Такая парковка считается довольно тяжелой, особенно в городе, где реагировать нужно быстро.

Вы можете с помощью фишек выстраивать парковочный карман, размером длиной с автомобиль плюс полтора метра. Попробуйте задним ходом погрузиться в этот карман, не задевая фишек.

Также вы должны отточить до идеала традиционную парковку передним ходом, только тогда можно выезжать в город и парковаться там.

Начинать параллельно парковаться задним ходом лучше на тихих улицах, где спокойное движение транспорта. Так вам будет легче отработать эту технику.

Правила параллельной парковки задним ходом

Перед вами параллельно припаркованные машины, например, возле бардюру. Вы заметили карман между двумя другими автомобилями и хотите припарковаться.

Исходное положение для парковки задним ходом: включив правый поворот, остановиться рядом с передним припаркованным ТС так, чтобы ваш задний бампер поравнялся с задним бампером автомобиля.

Также вы можете ориентироваться по зеркалам. Если размер вашего авто похож на переднюю машину, сравните ваши зеркала.

Главное здесь — чтобы размеры ваших ТС были одинаковыми. Если вы будете парковаться на меньшей машине, поравнявшись зеркалами, при дальнейшем движении задним ходом, вы просто въедете в борт автомобиля.

Поэтому, когда вы поравнялись с передним ТС, сразу включайте задний ход. Фонарями заднего хода вы должны известить других автомобилистов, что собираетесь осуществить параллельную парковку задних ходом.

Начинайте вращать руль до упора вправо, контролируя в левом зеркале машины, направляющиеся в вашем направлении.

Теперь вам нужно достичь угла около 35-40 градусов относительно дороги — ориентируйтесь на задний вид. Когда в левом зеркале заднего вида вы увидеть номерной знак автомобиля, что расположена позади — вы достигли нужного угла.

Теперь сразу поверните руль в центральное положение, чтобы выровнять колеса. Когда задняя часть вашего ТС уже углубится в парковочный карман, немедленно выкручивайте руль до упора влево.

После этого средний бампер вашего автомобиля пройдет мимо припаркованной впереди машины, незадев ее. Теперь вам нужно достичь параллельного положения по бардюру или дороги — проедьте немного назад.

Когда вы окончательно станете в парковочный карман, в случае необходимости, проедьте немного вперед, чтобы выровнять расстояние между автомобилями.

Стоит отметить, что парковка задним ходом одинакова для правой и левой сторон дороги, просто с зеркальным отражением всех действий.