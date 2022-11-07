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Як оформити документи на причіп: список документів

7 Листопада 2022, 17:37
Анна Голішевська Редакторка сайту
Причіп
Джерело: Unsplash

Якщо у вас є причіп, його потрібно зареєструвати, зібравши всі необхідні для цього документи.

Для цього слід знати правила оформлення документів на причіп в Україні.

Як оформити документи на причіп — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Документи на причіп: норми

  • Габарити причіпа не мають перевищувати норму (довжина 800 см, ширина — 255 см).
  • Для категорії В причіпу слід мати масу до 750 кг (разом з авто), справний електропровід, а частини причіпа, які знімаються, повинні бути надійно закріпленими.
  • Для категорії С допустимий причіп масою до 750 кг. Повна маса разом з авто не має перевищувати 3500 кг.
  • У категорії D допускається легкий причіп (до 750 кг).
  • Категорії Е, як і BE, CE, DE допускають причіпи до 750 кг.

Що повинно міститися у документах на причіп

  • модель і марка;
  • рік випуску;
  • ідентифікаційний код;
  • номер рами або кузова;
  • договір купівлі-продажу.

Причіп також має пройти техогляд.

Перед цим необхідно вимити причіп і перевірити справність світлового обладнання.

Для того, аби його зареєструвати, треба звернутися у найближчий СЦ МВС із документами.

Документи на причіп: повний список

У сервісний центр потрібно прийти з повним пакетом документів на причіп. З собою взяти:

  • заяву;
  • паспорт;
  • картку платника податків;
  • сертифікат відповідності;
  • права;
  • квитанцію про сплату за надані послуги.
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