Якщо у вас є причіп, його потрібно зареєструвати, зібравши всі необхідні для цього документи.

Для цього слід знати правила оформлення документів на причіп в Україні.

Як оформити документи на причіп — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Документи на причіп: норми

Габарити причіпа не мають перевищувати норму (довжина 800 см, ширина — 255 см).

Для категорії В причіпу слід мати масу до 750 кг (разом з авто), справний електропровід, а частини причіпа, які знімаються, повинні бути надійно закріпленими.

Для категорії С допустимий причіп масою до 750 кг. Повна маса разом з авто не має перевищувати 3500 кг.

У категорії D допускається легкий причіп (до 750 кг).

Категорії Е, як і BE, CE, DE допускають причіпи до 750 кг.

Що повинно міститися у документах на причіп

модель і марка;

рік випуску;

ідентифікаційний код;

номер рами або кузова;

договір купівлі-продажу.

Причіп також має пройти техогляд.

Перед цим необхідно вимити причіп і перевірити справність світлового обладнання.

Для того, аби його зареєструвати, треба звернутися у найближчий СЦ МВС із документами.

Документи на причіп: повний список

У сервісний центр потрібно прийти з повним пакетом документів на причіп. З собою взяти: