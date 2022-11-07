Якщо у вас є причіп, його потрібно зареєструвати, зібравши всі необхідні для цього документи.
Для цього слід знати правила оформлення документів на причіп в Україні.
Як оформити документи на причіп — читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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Документи на причіп: норми
- Габарити причіпа не мають перевищувати норму (довжина 800 см, ширина — 255 см).
- Для категорії В причіпу слід мати масу до 750 кг (разом з авто), справний електропровід, а частини причіпа, які знімаються, повинні бути надійно закріпленими.
- Для категорії С допустимий причіп масою до 750 кг. Повна маса разом з авто не має перевищувати 3500 кг.
- У категорії D допускається легкий причіп (до 750 кг).
- Категорії Е, як і BE, CE, DE допускають причіпи до 750 кг.
Що повинно міститися у документах на причіп
- модель і марка;
- рік випуску;
- ідентифікаційний код;
- номер рами або кузова;
- договір купівлі-продажу.
Причіп також має пройти техогляд.
Перед цим необхідно вимити причіп і перевірити справність світлового обладнання.
Для того, аби його зареєструвати, треба звернутися у найближчий СЦ МВС із документами.
Документи на причіп: повний список
У сервісний центр потрібно прийти з повним пакетом документів на причіп. З собою взяти:
- заяву;
- паспорт;
- картку платника податків;
- сертифікат відповідності;
- права;
- квитанцію про сплату за надані послуги.