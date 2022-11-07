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Как оформить документы на прицеп: список документов

7 ноября 2022, 17:37
Анна Голишевская Редактор сайта
Причіп
Источник: Unsplash

Если у вас есть прицеп, то его нужно зарегистрировать, собрав все необходимые документы. Для этого надо знать правила оформления документов на прицеп в Украине. Как оформить документы на прицеп — читайте в материале Фактов ICTV.

Документы на прицеп: нормы

  • Габариты прицепа не должны превышать норму (длина 800 см, ширина — 255 см).
  • Для категории В прицеп должен иметь массу до 750 кг (вместе с авто), исправный электропровод, а снимаемые части прицепа должны быть надежно закреплены.
  • Для категории С допустим прицеп массой до 750 кг. Полная масса вместе с автомобилем не должна превышать 3500 кг.
  • В категории D допускается легкий прицеп (до 750 кг).
  • Категории Е, как и BE, CE, DE допускают прицепы до 750 кг.

Что должно содержаться в документах на прицеп

  • модель и марка;
  • год выпуска;
  • идентификационный код;
  • номер рамы или кузова;
  • договор купли-продажи.

Прицеп также должен пройти техосмотр.

Перед этим нужно вымыть прицеп и проверить исправность светового оборудования.

Для того чтобы его зарегистрировать, надо обратиться в ближайший СЦ МВД с документами.

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В сервисный центр нужно прийти с полным пакетом документов на прицеп. С собой взять:

  • заявление;
  • паспорт;
  • карточку плательщика налогов;
  • сертификат соответствия;
  • права;
  • квитанцию об оплате предоставленных услуг.
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