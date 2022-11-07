Если у вас есть прицеп, то его нужно зарегистрировать, собрав все необходимые документы. Для этого надо знать правила оформления документов на прицеп в Украине. Как оформить документы на прицеп — читайте в материале Фактов ICTV.

Документы на прицеп: нормы

Габариты прицепа не должны превышать норму (длина 800 см, ширина — 255 см).

Для категории В прицеп должен иметь массу до 750 кг (вместе с авто), исправный электропровод, а снимаемые части прицепа должны быть надежно закреплены.

Для категории С допустим прицеп массой до 750 кг. Полная масса вместе с автомобилем не должна превышать 3500 кг.

В категории D допускается легкий прицеп (до 750 кг).

Категории Е, как и BE, CE, DE допускают прицепы до 750 кг.

Что должно содержаться в документах на прицеп

модель и марка;

год выпуска;

идентификационный код;

номер рамы или кузова;

договор купли-продажи.

Прицеп также должен пройти техосмотр.

Перед этим нужно вымыть прицеп и проверить исправность светового оборудования.

Для того чтобы его зарегистрировать, надо обратиться в ближайший СЦ МВД с документами.

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В сервисный центр нужно прийти с полным пакетом документов на прицеп. С собой взять: