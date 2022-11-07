Если у вас есть прицеп, то его нужно зарегистрировать, собрав все необходимые документы. Для этого надо знать правила оформления документов на прицеп в Украине. Как оформить документы на прицеп — читайте в материале Фактов ICTV.
Документы на прицеп: нормы
- Габариты прицепа не должны превышать норму (длина 800 см, ширина — 255 см).
- Для категории В прицеп должен иметь массу до 750 кг (вместе с авто), исправный электропровод, а снимаемые части прицепа должны быть надежно закреплены.
- Для категории С допустим прицеп массой до 750 кг. Полная масса вместе с автомобилем не должна превышать 3500 кг.
- В категории D допускается легкий прицеп (до 750 кг).
- Категории Е, как и BE, CE, DE допускают прицепы до 750 кг.
Что должно содержаться в документах на прицеп
- модель и марка;
- год выпуска;
- идентификационный код;
- номер рамы или кузова;
- договор купли-продажи.
Прицеп также должен пройти техосмотр.
Перед этим нужно вымыть прицеп и проверить исправность светового оборудования.
Для того чтобы его зарегистрировать, надо обратиться в ближайший СЦ МВД с документами.
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В сервисный центр нужно прийти с полным пакетом документов на прицеп. С собой взять:
- заявление;
- паспорт;
- карточку плательщика налогов;
- сертификат соответствия;
- права;
- квитанцию об оплате предоставленных услуг.