Дешевый кроссовер компании Tesla стал самым популярным в Европе в 2023 году. Так, электрокар Model Y обошел легендарный Dacia Sandero, который привлекает низкой ценой.

Как Tesla Model Y стал самым популярным автомобилем в ЕС в 2023 году

Известно, что борьба между Model Y и Dacia Sandero на европейском рынке длилась до самого конца 2023 года. Однако автомобиль Tesla смог опередить соперника с ДВС.

Эксперты из Carscoops сообщают, что за прошлый год Tesla продала 254 822 Model Y, а Dacia — 235 893 Sandero. Примечательно, что обе модели стали популярнее, чем в 2022 году.

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Тройку лидеров замыкает Volkswagen T-Roc — их купили 206 438 раз. Стоит отметить, что автомобиль Tesla — единственный электрокар, который попал в топ-20 популярных авто в ЕС в 2023 году.

Остальные авто имеют ДВС или как минимум гибридную установку. Model Y также стала первым в истории электрокаром, который возглавил рейтинг продаж авто в Европе на протяжении всего года.

Впрочем, не все электрокары Илона Маска смогут попасть в Европу официально. Ранее стало известно, почему Tesla Cybertruck временно не будет продаваться в ЕС. Все из-за того, что транспорту крайне трудно соответствовать требованиям безопасности из-за формы электрокара.