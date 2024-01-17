Гібридні авто – чудовий вид транспорту для тих, хто ще не готовий повністю відмовитися від ДВЗ, але зацікавлений темою екологічно чистих авто. В Україні активно купують гібриди, і саме час дізнатися про найпопулярніші моделі минулого року.

Найпопулярніші гібридні авто в Україні 2023

Так, експерти з Укравтопрому з’ясували, що за минулий рік в Україні зареєстрували 17,2 тис. легковиків з гібридною установкою. Це на 55% більше, ніж у 2022 році, і лише на 8% менше, ніж за період довоєнного 2021 року.

Ринок нових авто в Україні у 2023 році складався на 18% з гібридів. Так, у цьому рейтингу лідером зі значним відривом виявилась Toyota Rav4 – 1 822 авто. Друге місце за надійним японським Nissan Quashqai – 1 041 авто. Трійку лідерів замикає люксовий Mercedes-Benz GLE – лише 790 авто.

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Втім, ввозили гібридів з пробігом куди менше, та й лідери в рейтингу інші – перше місце за універсальним Ford Fusion US – 688 авто. Друге місце за культовим Toyota Prius – 514 авто, а рейтинг на третьому місці замикає американський Chevrolet Volt – 468 авто.

Варто зазначити, що в Україні дедалі популярнішими стають електрокари, їх можна купити як у дилерів, так і привезти самому, але тут потрібно знати всі нюанси. Як розмитнити електрокар у 2024 році, можна дізнатися на Фактах ICTV.