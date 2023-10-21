Чи має право поліція зупиняти авто без причини у воєнний час, у яких місцях це не заборонено робити та що потрібно знати водієві – у детальному коментарі розповіли керуючі партнери юридичної компанії Муренко, Курявий і Партнери Олександр Курявий і Нікіта Муренко.

Чи має право поліція зупиняти без причини у воєнний час

Законом України (ЗУ) Про Національну поліцію передбачено вичерпний перелік, коли поліція може зупиняти транспортний засіб. Ці положення є у ст. 35 ЗУ.

– Тому поліцейський не має право зупиняти автівку з причини, яка не передбачена ст. 35. Після зупинки транспортного засобу поліцейський зобов’язаний поінформувати водія про підстави своїх дій, – говорять експерти.

Коли має право зупиняти поліція

Поліцейський має право зупинити автівку у разі, якщо водій порушив Правила дорожнього руху, а також є очевидні ознаки, що свідчать про технічну несправність авто.

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Також зупиняти автівку можуть і в таких випадках:

якщо є інформація, що свідчить про причетність водія або пасажирів транспортного засобу до ДТП, кримінального чи адміністративного правопорушення. Або у разі, якщо авто чи вантаж є об’єктом чи знаряддям таких дій;

якщо авто перебуває у розшуку;

якщо необхідно опитати водія чи пасажирів про обставини вчинення ДТП, кримінального чи адміністративного правопорушення, свідками якого вони є або могли бути;

якщо необхідна допомога від водія іншим учасникам дорожнього руху або поліцейським;

якщо водій повинен виступити свідком під час оформлення протоколів про адміністративні правопорушення чи матеріалів ДТП;

якщо уповноважений орган державної влади ухвалив рішення про обмеження чи заборону руху;

якщо спосіб закріплення вантажу на транспортному засобі створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху;

у разі порушення порядку визначення й використання на авто спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв;

з метою перевірки законності керування водієм транспортним засобом, який зареєстрований в іншій країн, та не був ввезений ним або розмитнений;

якщо є інформація, що водій або пасажир самовільно залишили місце для утримання військовополонених.

Також передбачена примусова зупинка водія, якщо він не виконав попередні вимоги щодо цього або якщо його дії створюють загрозу життю чи здоров’ю людини.

Де не може зупиняти поліція

Часто водії скаржаться, що поліція стоїть у кущах чи без відповідних проблискових маячків. Проте юристи зазначають, що патруль має право перебувати там, де це не заборонено ПДР, а саме пунктами розділу 15 Зупинка та стоянка. Також поліція, виконуючи службові обов’язки, за необхідності може зупинити авто і в інших місцях.

Отже, стоянку заборонено:

на залізничних переїздах та трамвайних коліях;

на естакадах, мостах, шляхопроводах і під ними, а також у тунелях;

на пішохідних переходах і ближче 10 м від них з обох боків, окрім випадків надання переваги у русі;

на перехрестях і ближче 10 м від краю перехрещуваної проїзної частини за відсутності на них пішохідного переходу, за винятком зупинки для надання переваги в русі та зупинки проти бокового проїзду на Т-подібних перехрестях, де є суцільна розмітка або розділювальна смуга;

у місцях, де відстань між суцільною лінією розмітки, розділювальною смугою чи протилежним краєм проїзної частини та транспортним засобом, що зупинився, менше ніж 3 м;

ближче 30 м від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів, а коли їх немає – ближче 30 м від дорожнього знака такої зупинки з обох боків.

Крім того, ставити авто на стоянку не можна ближче 10 м від позначеного місця виконання дорожніх робіт і в зоні їхнього проведення, де це створить перешкоди технологічним транспортним засобам.

Не варто транспортний засіб лишати у місцях, де буде неможливим зустрічний роз’їзд або об’їзд транспортного засобу, що зупинився.

Також стоянку заборонено:

у місцях, де транспортний засіб закриває від інших водіїв сигнали світлофора або дорожні знаки;

ближче 10 м від виїздів із прилеглих територій і безпосередньо в місці виїзду;

на тротуарах (окрім місць, позначених відповідними дорожніми знаками, встановленими з табличками);

на тротуарах, за винятком легкових автомобілів і мотоциклів, які можуть бути поставлені на краю тротуарів, де для руху пішоходів залишається щонайменше 2 м;

ближче 50 м від залізничних переїздів;

поза населеними пунктами в зоні небезпечних поворотів і випуклих переломів поздовжнього профілю дороги з видимістю або оглядовістю менш ніж 100 м хоча б в одному напрямку руху;

у місцях, де транспортний засіб, що стоїть, зробить неможливим рух інших автівок або створить перешкоду для пішоходів;

ближче 5 м від контейнерних майданчиків та/або контейнерів для збирання побутових відходів, місце розміщення або облаштування яких відповідає вимогам законодавства;

на газонах.

А ще патрульна поліція зобов’язана дотримуватисч правил розділу 3 ПДР Рух транспортних засобів зі спеціальними сигналами.

– Так, якщо на авто увімкнено проблискові маячки синього та червоного або лише червоного кольору – водії інших транспортних засобів зобов’язані зупинитися біля правого краю проїзної частини, на правому узбіччі. Крім того, на дорозі з розділювальною смугою цю вимогу зобов’язані виконати водії транспортного засобу, що рухаються в попутному напрямку, – додають юристи.

Водночас закон не передбачає обов’язкове ввімкнення проблискових маячків за патрулювання та здійснення зупинки. Вимога зупинки ТЗ поліцейським може здійснюватися в один із таких способів:

за допомогою сигнального диска з червоним сигналом чи світлоповертачем або руки, що вказує на відповідний транспортний засіб і подальше місце його зупинки;

увімкненого проблискового маячка синього й червоного або лише червоного кольору та (або) спеціального звукового сигналу;

гучномовного пристрою;

спеціального табло, на якому зазначається вимога про зупинку транспортного засобу.

– Тож, якщо ви водій, їдете і тут біля пішохідного переходу, менш як за 10 м від нього, стоїть поліцейське авто без сигнальних маячків і вимагає зупинитися, то поліцейський порушує Правила дорожнього руху, хоча вимога зупинитись і здійснюється не тільки за допомогою проблискових маячків. Якщо водія зупинили за допомогою перелічених вище способів, то він зобов’язаний виконати цю вимогу з дотриманням ПДР. Також він має зафіксувати за допомогою засобів відеозапису порушення ПДР поліцейським і викликати поліцію. Якщо вимога зупинки не була здійснена у жоден із передбачених способів – водій може не зупиняти авто, – кажуть юристи.

Що потрібно знати водію під час зупинки авто

При зупинці автівки поліцейським, водій має право отримати інформацію про причини зупинки та інформацію про патрульного, а саме про його посаду, спеціальне звання та прізвище.

Крім того, водій може попросити пред’явити службове посвідчення поліцейського та фіксувати спілкування з ним за допомогою засобу відеозйомки.

Якщо ж водію не пояснили причину зупинки або не надали доказів порушення правил дорожнього руху, то він може не виходити з авто та не показувати водійське посвідчення, документи на машину.

Також водія зобов’язані ознайомити з доказами порушення правил дорожнього руху. Він має право попросити про безоплатну правову допомогу.

Після зупинки автівки поліцейськими, водій не має права: