Имеет ли право полиция останавливать авто без причины в военное время, в каких местах это не запрещено делать и что нужно знать водителю — в подробном комментарии рассказали управляющие партнеры юридической компании Муренко, Курявый и Партнеры Александр Курявый и Никита Муренко.

Имеет ли право полиция останавливать без причины в военное время

Законом Украины (ЗУ) О Национальной полиции предусмотрен исчерпывающий перечень, когда полиция может останавливать транспортное средство. Этот список есть в ст. 35 ЗУ.

— Поэтому полицейский не имеет права останавливать машину по причине, не предусмотренной ст. 35. При остановке транспортного средства полицейский обязан проинформировать водителя об основаниях своих действий, — говорят эксперты.

Когда имеет право останавливать полиция

Полицейский имеет право остановить машину в случае, если водитель нарушил Правила дорожного движения, а также есть очевидные признаки технической неисправности авто.

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Также останавливать машину могут в следующих случаях:

если есть информация, свидетельствующая о причастности водителя или пассажиров транспортного средства к ДТП, уголовному или административному правонарушению. Или в случае, если авто или груз является объектом или орудием таких действий;

если авто находится в розыске;

если необходимо опросить водителя или пассажиров об обстоятельствах совершения ДТП, уголовного или административного правонарушения, свидетелями которого они являются или могли быть;

если нужна помощь от водителя другим участникам дорожного движения или полицейским;

если водителю необходимо выступить свидетелем при оформлении протоколов об административных правонарушениях или материалов ДТП;

если уполномоченный орган государственной власти принял решение об ограничении или запрете движения;

если способ закрепления груза на транспортном средстве создает опасность для других участников дорожного движения;

в случае нарушения порядка определения и использования на авто специальных световых или звуковых сигнальных устройств;

с целью проверки законности управления водителем транспортным средством, которое зарегистрировано в другой стране, и не было ввезено особой или растаможено;

если есть информация, что водитель или пассажир самовольно покинули место для содержания военнопленных.

Также предусмотрена принудительная остановка водителя, если он не выполнил предыдущие требования или если его действия создают угрозу жизни, здоровью человека.

Где не может останавливать полиция

Часто водители жалуются, что полиция стоит в “кустах” или без соответствующих маячков. Однако юристы отмечают, что патруль имеет право находиться там, где это не запрещено ПДД, а именно пунктами раздела 15. Остановка и стоянка. Также полиция, исполняя служебные обязанности, при необходимости может остановить автомобиль и в других местах.

Таким образом, стоянка запрещена:

на железнодорожных переездах и трамвайных путях;

на эстакадах, мостах, путепроводах и под ними, а также в туннелях;

на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случаев предпочтения в движении;

на перекрестках и ближе 10 м от края перекрещивающейся проезжей части при отсутствии на них пешеходного перехода, за исключением остановки для предоставления преимущества в движении и против бокового проезда на Т-образных перекрестках, где есть сплошная разметка или разделительная полоса;

в местах, где расстояние между сплошной линией разметки, разделительной полосой или противоположным краем проезжей части и остановкой транспортного средства менее 3 м;

ближе 30 м от остановки маршрутных транспортных средств, а когда их нет — ближе 30 м от дорожного знака такой остановки с обеих сторон;

Также не стоит ставить авто ближе 10 м от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их проведения — там, где это создаст помехи технологическим транспортным средствам.

Кроме того, стоянка транспортного средства запрещена в местах, где будет невозможен встречный разъезд или объезд транспортного средства, что остановилось.

Также остановка запрещена:

на участках, где транспортное средство закрывает от других водителей сигналы светофора или дорожные знаки;

ближе 10 м от выездов с близлежащих территорий и непосредственно в месте выезда;

на тротуарах (кроме мест, обозначенных соответствующими дорожными знаками, установленными с табличками);

на тротуарах, за исключением легковых автомобилей и мотоциклов, которые могут быть поставлены на краю тротуаров, где для движения пешеходов остается не менее 2 м;

ближе 50 м от железнодорожных переездов;

вне населенных пунктов в зоне опасных поворотов и выпуклых переломов продольного профиля дороги с видимостью или обзорностью менее 100 м хотя бы в одном направлении движения;

в местах, где транспортное средство сделает невозможным движение других автомобилей или создаст препятствие для пешеходов;

ближе 5 м от контейнерных площадок и/или контейнеров для сбора бытовых отходов, место размещения или обустройство которых отвечает требованиям законодательства;

на газонах.

Еще патрульная полиция обязана соблюдать правила раздела 3 ПДД Движение транспортных средств со специальными сигналами.

— Так, если на авто включены проблесковые маячки синего и красного или только красного цвета – водители других транспортных средств обязаны остановиться у правого края проезжей части, на правой обочине. Кроме того, на дороге с разделительной полосой это требование должны выполнить двигающиеся в попутном направлении водители транспортного средства, — добавляют юристы.

При этом закон не предусматривает обязательное включение проблесковых маячков при патрулировании и остановке. Требование остановки авто полицейским может осуществляться одним из следующих способов:

с помощью сигнального диска с красным сигналом или световозвращателем, руки, указывающей на соответствующее транспортное средство и место его остановки;

включенного проблескового маячка синего и красного или только красного цвета и/или специального звукового сигнала;

громкоговорителя;

специального табло, где указывается требование об остановке транспортного средства.

— Итак, если вы водитель, едете и здесь у пешеходного перехода, менее 10 м от него, стоит полицейское авто без сигнальных маячков и требует остановиться, то полицейский таким образом нарушает ПДД, хотя такое требование и осуществляется не только с помощью проблесковых маячков. Если водителя останавливали с помощью вышеперечисленных способов, то он обязан выполнить это требование с соблюдением ПДД. Также он должен зафиксировать с помощью средств видеозаписи нарушение ПДД полицейским и вызвать полицию. Если требование остановки не было осуществлено ни одним из предусмотренных способов – водитель может не останавливать авто, – говорят юристы.

Что нужно знать водителю при остановке авто

При остановке автомобиля полицейским, водитель имеет право получить информацию о причинах такого действия и информацию о патрульном, а именно о его должности, специальном звании и фамилии.

Кроме того, водитель может попросить предъявить служебное удостоверение полицейского и фиксировать общение с ним посредством видеосъемки.

Если же водитель не объяснил причину остановки или не предоставил доказательства нарушения правил дорожного движения, то он может не выходить из авто и не показывать водительское удостоверение, документы на машину.

Также водители обязаны ознакомить с доказательствами нарушения правил дорожного движения. Он имеет право попросить о безвозмездной правовой помощи.

При остановке авто полицейскими, водитель не имеет права: