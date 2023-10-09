Питання з боргами багатьох не цікавлять доти, доки це не є проблемою. Однак непередбачувані обставини можуть призвести до серйозних наслідків – і тут постає питання про конфіскацію майна. Наприклад, авто.

Чи можуть заарештувати авто за борги, як дізнатися про арешт авто та що робити в разі арешту – далі в матеріалі.

Чи можуть заарештувати авто за борги

Автоюрист Богдан Глядик детально розповів, чи можуть заарештувати транспорт.

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Так, експерт зазначає, що накладення арешту на авто цілком можливе, але це не першорядні дії виконавчої влади – приміром, за неоплачені штрафи.

– За будь-які борги може бути накладено арешт на майно, яке є у власності боржника. Що стосується штрафів, то передусім виконавча служба починає блокувати рахунки банківських карт, – зазначає Глядик.

Автоюрист наголошує, що накласти арешт на авто можуть у порядку примусового стягнення боргу. Йдеться про той транспорт, який є правом власності боржника.

Як дізнатися, що авто під арештом

Зробити це можна онлайн – зараз у мережі є безліч сервісів, які самі шукають за відкритими базами правоохоронних органів будь-які рішення щодо транспортних засобів.

Приміром, сервіс Опендатабот – з його допомогою можна безкоштовно дізнатися, чи перебуває авто під арештом. За додаткову плату можна отримати детальну інформацію про те, що стало причиною арешту транспортного засобу.

Також можна звернутися із запитом до сервісного центру МВС.

Що робити, якщо на авто наклали арешт

Передусім потрібно розібратися у причинах арешту. Можна скористатися Опендатабот, звернутися до Сервісного центру МВС, або ж звернутися до адвоката.

Далі – сплатити штраф і подати клопотання до виконавчої служби з проханням закрити виконавче провадження та зняття арешту.

Якщо зі штрафом не згодні, оскаржити через суд рішення про накладення арешту або підставу для відкриття виконавчого провадження.