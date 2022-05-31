Відродження легенди: у мережі показали оновлений автомобіль DeLorean

DeLorean Motor Company показала унікальний електрокар Alpha 5 (EV). Новинка виглядає як нова модель всесвітньо відомого купе DMC-12 із трилогії Назад у майбутнє.

У компанії ґрунтовно взялися за оновлення серії – дизайном займалася італійська компанія Italdesign, яка також створювала і легендарну DMC-12.

Як і у попередника, новинка отримала крило чайки – двері відчиняються вертикально. На момент виходу в 1981 році це виглядало ефектно і футуристично. Якщо DMC-12 був двомісним спорткаром, Alpha 5 отримав відразу 4 місця.

Зараз дивляться

Поки що фанати DeLorean можуть задовольнятися лише знімками – компанія не поспішає розкривати технічні характеристики. Автомобіль може поставлятися із запасом ходу до 480 км без підзарядки, а також розвивати максимальну швидкість до 250 км/год. З місця до 100 км/год розгін займе 2,99 сек. Це характеристики базової моделі – компанія хоче випустити кілька модифікацій.

Майбутній Alpha 5 буде продаватися за ціною близько $100 тис. і дуже обмеженим тиражем – всього випустять 88 екземплярів. Прем’єра новинки відбудеться 18 червня у США.

Оригінальна версія DeLorean також випускалася в обмеженій кількості – з 1981 до 1982 року було випущено не більше 9 тис. екземплярів. Популярністю DMC-12 почав користуватися після виходу фільму Назад у майбутнє 1985 року. Трилогія зробила цей автомобіль легендарним.