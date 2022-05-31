Возрождение легенды: в сети показали обновленный автомобиль DeLorean

DeLorean Motor Company показала уникальный электрокар Alpha 5 (EV). Новинка выглядит как новая модель всемирно известного купе DMC-12 из трилогии Назад в будущее.

В компании основательно взялись над обновлением серии — дизайном занималась итальянская компания Italdesign, которая также создавала и легендарную DMC-12.

Как и у предшественника, новинка получила крыло чайки — двери открываются вертикально. На момент выхода в 1981 году это выглядело эффектно и футуристично. Если DMC-12 был двухместным спорткаром, то Alpha 5 получил сразу 4 места.

Сейчас смотрят

Пока фанаты DeLorean могут довольствоваться только снимками — компания не спешит раскрывать технические характеристики. Автомобиль может поставляться с запасом хода до 480 км без подзарядки, а также развивать максимальную скорость до 250 км/ч. С места до 100 км/ч разгон займет 2,99 сек. Это характеристики базовой модели — компания хочет выпустить несколько модификаций.

Будущий Alpha 5 будет продаваться по цене около $100 тыс. и очень ограниченным тиражом, всего выпустят 88 экземпляров. Премьера новинки состоится 18 июня в США.

Оригинальная версия DeLorean также выпускалась в ограниченном количестве — с 1981 по 1982 год было выпущено не более 9 тыс. экземпляров. Популярностью DMC-12 начал пользоваться после выхода фильма Назад в будущее 1985 года. Трилогия сделала этот автомобиль легендарным.