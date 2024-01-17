Гибридные авто — отличный вид транспорта для тех, кто еще не готов полностью отказаться от ДВС, но заинтересован темой экологически чистых авто. В Украине активно покупают гибриды, и самое время узнать о самых популярных моделях прошлого года.

Самые популярные гибридные авто в Украине 2023

Так, эксперты из Укравтопрома выяснили, что за прошлый год в Украине зарегистрировали 17,2 тыс. легковиков с гибридной установкой. Это на 55% больше, чем в 2022 году, и всего на 8% меньше, чем за период довоенного 2021 года.

Рынок новых авто в Украине в 2023 году состоял на 18% из гибридов. Так, в этом рейтинге лидером с внушительным отрывом оказалась Toyota Rav4 — 1 822 авто. Второе место за надежным японским Nissan Quashqai — 1 041 авто. Тройку лидеров замыкает люксовый Mercedes-Benz GLE — всего 790 авто.

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Впрочем, ввозили гибридов с пробегом куда меньше, да и лидеры в рейтинге другие — первое место за универсальным Ford Fusion US — 688 авто. Второе место за культовым Toyota Prius — 514 авто, а рейтинг на третьем месте замыкает американский Chevrolet Volt — 468 авто.

Стоит отметить, что в Украине все популярнее становятся электрокары, их можно купить у дилеров, так и привезти самому, но здесь нужно знать все нюансы. Как растаможить электрокар в 2024 году, можно узнать на Фактах ICTV.