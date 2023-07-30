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Вартість пального за вихідні майже не змінилась: ціни на АЗС в Україні

30 Липня 2023, 13:04
Валентина Чорна редакторка стрічки
АЗС в Україні
Джерело: УНІАН

У неділю, 30 липня, середні ціни у мережах автозаправних станцій по Україні залишаються стабільними.

Так, літр преміального бензину А-95+ можна придбати за 50,60 грн.

Середня вартість бензину марки А-95, як і днем раніше, становить 48,51 грн/л.

Бензин марки А-92 в середньому реалізують по 46,48 грн/л. Вартість цього виду пального не змінюється вже кілька днів поспіль.

Літр дизельного пального у неділю продають за 47,65 грн.

Вартість автогазу залишилася на рівні 23,41 грн/л.

Ціни на пальне в мережах АЗС:

У мережах АЗС по Україні вартість бензину А-95 коливається від 45,79 до 50,99 грн/л.

Бензин марки А-92 продають за ціною від 43,97 до 50,49 грн за літр.

Найнижча ціна, за якою можна придбати дизель, становить 43,79 грн/л, а найвища – 52,99 грн/л.

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Джерело: AutoRia

Теги
АЗС Бензин дизель Дизельне пальне Ціни на бензин
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