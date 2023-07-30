В воскресенье, 30 июля, средние цены в сетях автозаправочных станций по Украине остаются стабильными.

Так, литр премиального бензина А-95+ можно приобрести за 50,60 грн.

Средняя стоимость бензина марки А-95, как и днем ранее, составляет 48,51 грн/л.

Бензин марки А-92 в среднем реализуют по 46,48 грн/л. Стоимость этого вида топлива не меняется уже несколько дней подряд.

Литр дизельного топлива в воскресенье продают по 47,65 грн.

Стоимость автогаза осталась на уровне 23,41 грн/л.

Цены на топливо в сетях АЗС:

В сетях АЗС по Украине стоимость бензина А-95 колеблется от 45,79 до 50,99 грн/л.

Бензин марки А-92 продают по цене от 43,97 до 50,49 грн за литр.

Самая низкая цена, по которой можно приобрести дизель, составляет 43,79 грн/л, а самая высокая — 52,99 грн/л.

Источник: AutoRia