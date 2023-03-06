Середні ціни на пальне в Україні станом на ранок понеділка, 6 березня, не змінилися.

Уже другий день поспіль бензин марки A-95+ продають в середньому по 49,15 грн/л.

Літр популярного А-95 коштує 47,4 грн/л, A-92 – 46,39 грн/л.

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Дизельне пальне обійдеться в середньому у 49,27 грн.

Бензин марки A-95+ продають по 49,15 грн/л.

Вартість автогазу залишається на рівні 23,54 грн/л.

У мережах автозаправних станцій ціни на пальне різняться.

Експерти прогнозують, що ціни на бензин і дизель у березні 2023 року не зазнають суттєвих змін, оскільки сьогодні відсутні фактори, які б дестабілізували ситуацію на ринку.

Джерело: AutoRia