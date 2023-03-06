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Стоимость топлива в Украине стабильна второй день подряд

6 марта 2023, 09:29
Валентина Летяк редактор ленты
АЗС
Источник: Unsplash

Средние цены на топливо в Украине по состоянию на утро понедельника, 6 марта, не изменились.

Уже второй день подряд бензин марки A-95+ продают в среднем по 49,15 грн/л.

Литр популярного А-95 стоит 47,4 грн/л, A-92 – 46,39 грн/л.

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Дизельное топливо обойдется в среднем в 49,27 грн.

Бензин марки A-95+ продают по 49,15 грн/л.

Стоимость автогаза остается на уровне 23,54 грн/л.

В сетях автозаправочных станций цены на топливо различаются.

Ціни на бензин 6 березня

Ціни на бензин 6 березня

Фото: AutoRia

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Эксперты прогнозируют, что цены на бензин и дизель в марте 2023 года не претерпят существенных изменений, поскольку сегодня отсутствуют факторы, которые бы дестабилизировали ситуацию на рынке.

Источник: AutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Цены на бензин
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