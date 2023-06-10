В суботу, 10 червня, середні ціни на пальне в Україні знову дещо скоригувалися у бік зниження.

Преміальний бензин А-95+ скинув 2 копійки, сьогодні це пальне пропонують на АЗС в середньому по 47,53 грн/л, а популярний А-95 – 1 копійку (44,79 грн/л).

Бензин марки А-92, який напередодні здешевшав на 88 копійок, в суботу здешевшав ще на 3 копійки – 42,41 грн/л.

Вартість дизельного пального знизилася на 4 копійки – до 43,21 грн/л.

Середня ціна автогазу скоригувалася на 1 копійку – до 21,84 грн/л.

Скільки коштує пальне в мережах автозаправних станцій:

Джерело: AutoRia