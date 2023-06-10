В субботу, 10 июня, средние цены на топливо в Украине снова несколько скорректировались в сторону снижения.

Премиальный бензин А-95+ сбросил 2 копейки, сегодня это топливо предлагают на АЗС в среднем по 47,53 грн/л, а популярный А-95 — 1 копейку (44,79 грн/л).

Бензин марки А-92, который накануне подешевел на 88 копеек, в субботу подешевел еще на 3 копейки — 42,41 грн/л.

Стоимость дизельного топлива снизилась на 4 копейки — до 43,21 грн/л.

Средняя цена автогаза скорректировалась на 1 копейку — до 21,84 грн/л.

Сколько стоит топливо в сетях автозаправочных станций:

Источник: AutoRia