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Стоимость топлива в Украине 10 июня несколько снизилась

10 июня 2023, 10:17
Валентина Летяк редактор ленты
Бензин, пальне, дизель, АЗС
Источник: Depositphotos

В субботу, 10 июня, средние цены на топливо в Украине снова несколько скорректировались в сторону снижения.

Премиальный бензин А-95+ сбросил 2 копейки, сегодня это топливо предлагают на АЗС в среднем по 47,53 грн/л, а популярный А-95 — 1 копейку (44,79 грн/л).

Бензин марки А-92, который накануне подешевел на 88 копеек, в субботу подешевел еще на 3 копейки — 42,41 грн/л.

Стоимость дизельного топлива снизилась на 4 копейки — до 43,21 грн/л.

Средняя цена автогаза скорректировалась на 1 копейку — до 21,84 грн/л.

Сколько стоит топливо в сетях автозаправочных станций:

Ціни на бензин 10 червня

Ціни на бензин 10 червня

Фото: AutoRia

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ИсточникAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Цены на бензин
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