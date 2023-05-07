Станом на неділю, 7 травня, середні ціни на пальне в Україні не змінилися.
Так, літр преміального бензину A-95+ в середньому можна купити по 48,38 грн.
А-95 реалізують по 46,32 грн за літр.
A-92 коштує 44,38 грн/л.
Вартість дизельного пального – 45,52 грн/л, автогазу – 21,71 грн/л.
Вартість пального на українських АЗС:
Раніше директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн повідомив, що вартість бензину та дизпалива в травні може знизитися на одну-дві гривні. Тенденції до здорожчання пального на ринку наразі немає.
Джерело: AutoRia