По состоянию на воскресенье, 7 мая, средние цены на топливо в Украине не изменились.

Так, литр премиального бензина A-95+ в среднем можно купить по 48,38 грн.

А-95 реализуют по 46,32 грн за литр.

A-92 стоит 44,38 грн/л.

Стоимость дизельного топлива — 45,52 грн/л, автогаза — 21,71 грн/л.

Стоимость горючего на украинских АЗС:

Ранее директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн сообщил, что стоимость бензина и дизтоплива в мае может снизиться на одну-две гривны. Тенденции к подорожанию топлива на рынке пока нет.

Источник: AutoRia