Сьогодні, 21 жовтня, середні ціни на найбільших АЗС України на різні види пального майже не змінилися.

Так, станом середня ціна бензину А-95+ становить 50,02 грн, середня ціна бензину А-95 49,34 грн, дизельне пальне коштує в середньому 53,50 грн, а газ на АЗС продається за 27,74 грн.

Скільки коштує пальне на АЗС в Україні:

На АЗС мереж ОККО та WOG преміальний А-95 коштує 52 грн за літр; на АЗС Авиас – 49,50 грн/л; Shell – 51,99 грн за літр. Бензин А-95 на ОККО та WOG можна купити за 51 грн за літр; на Shell вартість цього бензину – 49,94 грн.

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Ціни на дизпальне на популярних заправках коливаються від 52 грн за літр до 55 грн за літр.

Найдорожчий автогаз продається на АЗС Овис – 28,98 грн за літр. Найдешевше можна купити газ на заправках Авантаж 7 – 25,64 грн.

Джерело: Auto.Ria