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Вартість пального 13 червня дещо скоригувалася у бік підвищення

13 Червня 2023, 08:53
Валентина Летяк редакторка стрічки
АЗС, заправка, бензин
Джерело: Pexels

Після двох днів стабілізації середні ціни на пальне в Україні у вівторок, 13 червня, дещо скоригувалися у бік підвищення.

Не змінилася лише вартість бензину марки А-95+, це пальне реалізують на АЗС в середньому по 47,53 грн/л.

Популярний А-95 додав 1 копійку до вчорашньої ціни – 44,81 грн/л.

Бензин марки А-92 здорожчав на 3 копійки – 42,45 грн/л.

Дизельне пальне сьогодні коштує 43,24 грн за літр (плюс 2 копійки).

На 1 копійку здорожчав автогаз – 21,85 грн/л.

Скільки коштує на пальне в мережах АЗС:

Ціни на бензин 13 червня

Ціни на бензин 13 червня

Фото: AutoRia

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Ціни на бензин
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