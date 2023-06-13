Після двох днів стабілізації середні ціни на пальне в Україні у вівторок, 13 червня, дещо скоригувалися у бік підвищення.

Не змінилася лише вартість бензину марки А-95+, це пальне реалізують на АЗС в середньому по 47,53 грн/л.

Популярний А-95 додав 1 копійку до вчорашньої ціни – 44,81 грн/л.

Бензин марки А-92 здорожчав на 3 копійки – 42,45 грн/л.

Дизельне пальне сьогодні коштує 43,24 грн за літр (плюс 2 копійки).

На 1 копійку здорожчав автогаз – 21,85 грн/л.

Скільки коштує на пальне в мережах АЗС:

Джерело: AutoRia