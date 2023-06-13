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Стоимость топлива 13 июня несколько скорректировалась в сторону повышения

13 июня 2023, 08:53
Валентина Летяк редактор ленты
АЗС, заправка, бензин
Источник: Pexels

После двух дней стабилизации средние цены на топливо в Украине во вторник, 13 июня, несколько скорректировались в сторону повышения.

Не изменилась только стоимость бензина марки А-95+, это топливо реализуют на АЗС в среднем по 47,53 грн/л.

Популярный А-95 прибавил 1 копейку к вчерашней цене — 44,81 грн/л.

Бензин марки А-92 подорожал на 3 копейки — 42,45 грн/л.

Дизельное топливо сегодня стоит 43,24 грн за литр (плюс 2 копейки).

На 1 копейку подорожал автогаз — 21,85 грн/л.

Сколько стоит на топливо в сетях АЗС:

Ціни на бензин 13 червня

Ціни на бензин 13 червня

Фото: AutoRia

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ИсточникAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Цены на бензин
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