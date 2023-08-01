Сьогодні, 1 серпня, середні ціни на майже усі види пального трохи зросли.

Так, преміальний бензин марки А-95+ на АЗС у середньому реалізують по 50,64 грн/л. Популярний А-95 – за 48,53 грн/л. Бензин марки А-92 – у середньому продають по 46,46 грн/л.

Дизельне пальне також трохи здорожчало – у середньому коштує 47,68 грн/л. Ціни на автогаз стабільні – 23,41 грн/л.

Скільки коштує пальне в Україні?

З 1 серпня в Україні відбудуться зміни у податках для ФОПів, виплатах допомоги внутрішнім переселенцям, у пільгових кредитах на житло. До яких змін готуватися українцям в останній місяць літа – далі в матеріалі.

Джерело: auto.ria