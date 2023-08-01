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Стоимость бензина и дизеля незначительно выросла: цены на АЗС 1 августа

1 августа 2023, 10:29
Марта Бондаренко редактор ленты
АЗС, бензин, дизель, газ, пальне
Источник: Pexels

Сегодня, 1 августа, средние цены на почти все виды топлива немного выросли.

Так, премиальный бензин марки А-95+ на АЗС в среднем реализуют по 50,64 грн/л. Популярный А-95 — по 48,53 грн/л. Бензин марки А-92 — в среднем продают по 46,46 грн/л.

Дизельное топливо также немного подорожало — в среднем стоит 47,68 грн/л. Цены на автогаз стабильные — 23,41 грн/л.

Сколько стоит топливо в Украине?

С 1 августа в Украине произойдут изменения в налогах для ФОПов, выплатах помощи внутренним переселенцам, в льготных кредитах на жилье. К каким изменениям готовиться украинцам в последний месяц лета — далее в материале.

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Источник: auto.ria

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