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Вартість бензину та дизеля на українських АЗС незмінна другий день поспіль

26 Вересня 2022, 12:11
Валентина Летяк редакторка стрічки
Пальне на АЗС
Джерело: Pixabay

Середні ціни на пальне в Україні у понеділок, 26 вересня, як і напередодні, не змінилися.

Вартість бензину А-95+ залишилася на рівні 50,19 грн/л, бензину А-95 – в середньому 49,37 грн/л.

А-92 пропонують на автозаправках по 47,84 грн/л, дизельне пальне коштує 53,05 грн/л.

Зараз дивляться

Ціни на автогаз також не змінилися від суботи – літр коштує 25,99 грн.

Ціни на бензин 26.09.2022

Ціни на бензин 26.09.2022

Фото: AutoRia

Граничні ціни в мережах АЗС зберігають стабільність. Бензин А-95 пропонують щонайменше по 45,2 грн/л, максимальна вартість – 51 грн/л.

Мінімальна ціна за літр дизельного пального – 49,59 грн, максимальна – 57 грн.

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Джерело: AutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин дизель Дизельне пальне Ціни на бензин
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