Середні ціни на пальне в Україні у понеділок, 26 вересня, як і напередодні, не змінилися.

Вартість бензину А-95+ залишилася на рівні 50,19 грн/л, бензину А-95 – в середньому 49,37 грн/л.

А-92 пропонують на автозаправках по 47,84 грн/л, дизельне пальне коштує 53,05 грн/л.

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Ціни на автогаз також не змінилися від суботи – літр коштує 25,99 грн.

Граничні ціни в мережах АЗС зберігають стабільність. Бензин А-95 пропонують щонайменше по 45,2 грн/л, максимальна вартість – 51 грн/л.

Мінімальна ціна за літр дизельного пального – 49,59 грн, максимальна – 57 грн.

Джерело: AutoRia