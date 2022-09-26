Средние цены на топливо в Украине в понедельник, 26 сентября, как и накануне, не изменились.

Стоимость бензина А-95+ осталась на уровне 50,19 грн/л, бензина А-95 – в среднем 49,37 грн/л.

А-92 предлагают на автозаправках по 47,84 грн/л, дизельное топливо стоит 53,05 грн/л.

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Цены на автогаз также не изменились с субботы – литр стоит 25,99 грн.

Предельные цены в сетях АЗС сохраняют стабильность. Бензин А-95 предлагают минимум по 45,2 грн/л, максимальная стоимость – 51 грн/л.

Минимальная цена за литр дизельного топлива – 49,59 грн, максимальная – 57 грн.

Источник: AutoRia