Спрос на электромобили среди украинцев безумно растет. Только за июль граждане нашей страны приобрели и зарегистрировали 1732 автомобиля на электротяге. Это в 2,3 раза больше, чем в прошлом и на 64% по отношению к показателям июня.

При этом доля новых машин в регистрациях электромобилей составила всего 11% против 20% в июле 2021 года.

Самым популярным среди электромобилей остается Nissan Leaf. Во второй месяц лета первую регистрацию в Украине прошли 288 авто этой модели.

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Второе место досталось Volkswagen е-Golf — 151 автомобиль. Третье — Volkswagen ID.4. В активе этой модели 134 регистрации.

В топ-5 попал Renault Zoe — 112 авто, и Tesla Model 3 — 75 регистраций.

Всего с начала года украинский парк автомобилей на аккумуляторных источниках питания пополнили почти 5,9 тыс. машин, что на 34% больше, чем за аналогичный период 2021 года.