У вівторок, 24 січня, середні ціни на пальне в Україні у порівнянні із попереднім днем зменшились.

Зокрема, преміальний бензин марки A-95+ реалізують в середньому по 50,91 грн/л, що на 39 копійок менше, ніж вчора.

Вартість популярного A-95 – 49,16 грн/л, що на 43 копійки менше від показників 23 січня. А бензин А-92 коштує 48,57 грн/л – менше на вісім копійок.

Зараз дивляться Літр дизельного пального на АЗС пропонують по 52,90 грн/л (мінус 44 копійки), автогазу – по 27,17 грн/л (менше на 16 копійок). Читайте також: Які документи потрібні для виїзду за кордон на авто – список Мінімальна вартість A-95 в мережах АЗС – 45 грн/л, максимальна – 52 грн/л. Бензин марки A-92 продають щонайменше по 44 грн/л, максимум – по 50 грн/л. Діапазон цін на дизельне пальне – від 50,3 грн до 57,99 грн за літр, на автогаз – від 24,64 грн до 36,99 грн за літр. В Україні знизились ціни на всі види пального: вартість на АЗС / 3 зображення Джерело: AutoRia

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