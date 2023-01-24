Во вторник, 24 января, средние цены на топливо в Украине по сравнению с предыдущим днем снизились.
В частности, премиальный бензин марки A-95+ реализуют в среднем по 50,91 грн/л, что на 39 копеек меньше, чем вчера.
Стоимость популярного A-95 – 49,16 грн/л, что на 43 копейки меньше показателей 23 января. А бензин А-92 стоит 48,57 грн/л – меньше на восемь копеек.
Литр дизельного горючего на АЗС предлагают по 52,90 грн/л (минус 44 копейки), автогаза – по 27,17 грн/л (меньше на 16 копеек).
Минимальная стоимость A-95 в сетях АЗС – 45 грн/л, максимальная – 52 грн/л.
Бензин марки A-92 продают по меньшей мере по 44 грн/л, максимум – по 50 грн/л.
Диапазон цен на дизельное топливо – от 50,3 грн до 57,99 грн за литр, на автогаз – от 24,64 грн до 36,99 грн за литр.
Источник: AutoRia