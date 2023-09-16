Станом на суботу, 16 вересня, в мережах АЗС по Україні знову здорожчали всі види пального – бензин, дизель та автогаз.

Середня вартість літра преміального бензину А-95+ зросла на 41 копійку – до 55,91 грн.

За бензин марки А-95 потрібно в середньому заплатити 53,97 грн/л. Це на 42 копійки дорожче, ніж днем раніше.

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Найбільше підвищилася вартість бензину марки А-92 – на 60 копійок. Літр продають за ціною 51,74 грн.

Літр дизельного пального сьогодні в середньому коштує 53,56 грн (здорожчання на 47 копійок).

Автогаз здорожчав на 25 копійок – до 25,25 грн/л.

Вартість пального в мережах АЗС по Україні:

У мережах АЗС вартість бензину марки А-95 варіюється від 49,79 до 57,99 грн/л, бензину А-92 – від 48,97 до 55,49 грн/л.

Дизель продають за ціною від 49,78 до 57,99 грн/л, автогаз – від 23 до 27,29 грн/л.

Згідно з прогнозом експертів, протягом вересня вартість автомобільного пального може зрости на 1-2 грн за літр.

Джерело: AutoRia