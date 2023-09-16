По состоянию на субботу, 16 сентября, в сетях АЗС по Украине снова подорожали все виды горючего – бензин, дизель и автогаз.

Средняя стоимость литра премиального бензина А-95+ выросла на 41 копейку – до 55,91 грн.

За бензин марки А-95 необходимо в среднем заплатить 53,97 грн/л. Это на 42 копейки дороже, чем днем ранее.

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Больше всего повысилась стоимость бензина марки А-92 – на 60 копеек. Литр продают по цене 51,74 грн.

Литр дизельного горючего сегодня в среднем стоит 53,56 грн (подорожание на 47 копеек).

Автогаз подорожал на 25 копеек – до 25,25 грн/л.

Стоимость горючего в сетях АЗС по Украине:

В сетях АЗС стоимость бензина марки А-95 варьируется от 49,79 до 57,99 грн/л, бензина А-92 – от 48,97 до 55,49 грн/л.

Дизель продается по цене от 49,78 до 57,99 грн/л, автогаз – от 23 до 27,29 грн/л.

Согласно прогнозу экспертов, в течение сентября стоимость автомобильного горючего может вырасти на 1-2 грн за литр.

Источник: AutoRia