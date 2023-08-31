В Україні почали судити самокатників за порушення ПДР. За останні роки притягнуто до кримінальної відповідальності чотирьох водіїв, здебільшого за травмування пішоходів.

Так, із 2023 року водії електросамокатів визнані повноцінними учасниками дорожнього руху, проте поки що держава не затвердила спеціальні правила для цього виду транспорту.

За останні чотири роки щонайменше четверо водіїв електросамокатів були притягнуті до кримінальної відповідальності за порушення чинних на транспорті правил (ст. 291 КК України). У всіх випадках винуватців аварій покарали штрафами або позбавленням волі до двох років з умовним терміном, – інформує Опендатабот.

Наприклад, у квітні 2022 року вінничанин на орендованому самокаті травмував жінку. Вона переходила велосипедну доріжку і тротуар, проте зазнала тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Водію електросамоката, який на момент аварії був неповнолітнім, присудили відшкодувати жінці вартість лікування (понад 108 тис. грн) і понад 50 тис. грн моральної шкоди.

Варто зазначити, що такі випадки ще поодинокі, здебільшого ДТП із самокатниками кваліфікуються як адміністративні порушення. Окрім травмування пішоходів, водії цього транспорту також пошкоджують транспортні засоби та інше майно – у такому разі передбачено покарання у вигляді штрафу в розмірі 850 грн.