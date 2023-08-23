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В Україні здорожчали майже всі види пального: ціни на АЗС 23 серпня

23 Серпня 2023, 11:30
Валентина Чорна редакторка стрічки
АЗС, бензин, дизель, газ, пальне
Джерело: Pexels

У середу, 23 серпня, в мережах АЗС по Україні зросли ціни майже на всі види пального.

Стабільною залишилась лише вартість преміального бензину марки А-95+. Як і днем раніше, літр можна придбати за 54,69 грн.

Популярний А-95 здорожчав на 1 копійку, сьогодні це пальне реалізують на АЗС в середньому по 52,47 грн/л.

Літр бензину А-92 став дорожчим на 3 копійки – 49,99 грн/л.

Мінімально здорожчало дизельне пальне –  51,94 грн/л (плюс 1 копійка).

Вартість автогазу підвищилась на 2 копійки – 23,67 грн/л.

Ціни на пальне в мережах АЗС по Україні:

Фото: AutoRia

У мережах АЗС ціни на бензин А-95 сьогодні коливаються в межах 48,29 – 55,99 грн за літр. Бензин А-92 продають за ціною від 46,97 до 52,18 грн/л.

За літр дизельного пального потрібно віддати від 46,50 до 55,99 грн. Найнижча ціна на автогаз становить 22,00 грн/л, найвища – 24,61 грн/л.

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин дизель Дизельне пальне Ціни на бензин
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