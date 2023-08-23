Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Авто

В Украине подорожали почти все виды топлива: цены на АЗС 23 августа

23 августа 2023, 11:30
Валентина Чорна редактор ленты
АЗС, бензин, дизель, газ, пальне
Источник: Pexels

В среду, 23 августа, в сетях АЗС по Украине выросли цены почти на все виды топлива.

Стабильной осталась только стоимость премиального бензина марки А-95+. Как и днем ранее, литр можно приобрести за 54,69 грн.

Популярный А-95 подорожал на 1 копейку, сегодня это топливо реализуют на АЗС в среднем по 52,47 грн/л.

Литр бензина А-92 стал дороже на 3 копейки — 49,99 грн/л.

Минимально подорожало дизельное топливо — 51,94 грн/л (плюс 1 копейка).

Стоимость автогаза повысилась на 2 копейки — 23,67 грн/л.

Цены на топливо в сетях АЗС по Украине:

Фото: AutoRia

В сетях АЗС цены на бензин А-95 сегодня колеблются в пределах 48,29 — 55,99 грн за литр. Бензин А-92 продают по цене от 46,97 до 52,18 грн/л.

За литр дизельного топлива нужно отдать от 46,50 до 55,99 грн. Самая низкая цена на автогаз составляет 22,00 грн/л, самая высокая — 24,61 грн/л.

Читайте также:
ХрещатикКрещатик перекрыли для водителей до 28 августа — карта объезда

ИсточникAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин дизель Дизельне пальне Цены на бензин
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь