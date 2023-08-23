В среду, 23 августа, в сетях АЗС по Украине выросли цены почти на все виды топлива.

Стабильной осталась только стоимость премиального бензина марки А-95+. Как и днем ранее, литр можно приобрести за 54,69 грн.

Популярный А-95 подорожал на 1 копейку, сегодня это топливо реализуют на АЗС в среднем по 52,47 грн/л.

Литр бензина А-92 стал дороже на 3 копейки — 49,99 грн/л.

Минимально подорожало дизельное топливо — 51,94 грн/л (плюс 1 копейка).

Стоимость автогаза повысилась на 2 копейки — 23,67 грн/л.

Цены на топливо в сетях АЗС по Украине:

В сетях АЗС цены на бензин А-95 сегодня колеблются в пределах 48,29 — 55,99 грн за литр. Бензин А-92 продают по цене от 46,97 до 52,18 грн/л.

За литр дизельного топлива нужно отдать от 46,50 до 55,99 грн. Самая низкая цена на автогаз составляет 22,00 грн/л, самая высокая — 24,61 грн/л.

Источник: AutoRia