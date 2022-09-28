У середу, 28 вересня, середні ціни на українських АЗС змінилися на бензин двох марок.

Зокрема, А-95+ здешевшав ще на 3 копійки – до 50,13 грн/л.

А бензин марки А-92, який напередодні додав 6 копійок, сьогодні навпаки – скинув 12 копійок. На автозаправках літр цього пального пропонують в середньому по 47,79 грн.

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Вартість А-95 незмінна вже четвертий день – 49,37 грн/л.

Ціна на дизельне пальне також стабільна – 53,05 грн/л, як і на автогаз – до 26 грн/л.

Вартість бензину А-95 в мережах українських АЗС стартує з 45,2 грн/л, максимальна ціна – 51 грн/л.

Дизельне пальне пропонують щонайменше по 49,59 грн/л і максимум – по 57 грн.

Джерело: AutoRia