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В Україні впали ціни на бензин А-92, вартість інших видів пального стабільна

28 Вересня 2022, 12:33
Валентина Летяк редакторка стрічки
пальне
Джерело: Depositphotos

У середу, 28 вересня, середні ціни на українських АЗС змінилися на бензин двох марок.

Зокрема, А-95+ здешевшав ще на 3 копійки – до 50,13 грн/л.

А бензин марки А-92, який напередодні додав 6 копійок, сьогодні навпаки – скинув 12 копійок. На автозаправках літр цього пального пропонують в середньому по 47,79 грн.

Зараз дивляться

Вартість А-95 незмінна вже четвертий день – 49,37 грн/л.

Ціна на дизельне пальне також стабільна – 53,05 грн/л, як і на автогаз – до 26 грн/л.

Ціни на бензин 28.09.2022

Ціни на бензин 28.09.2022

Фото: AutoRia

Вартість бензину А-95 в мережах українських АЗС стартує з 45,2 грн/л, максимальна ціна – 51 грн/л.

Дизельне пальне пропонують щонайменше по 49,59 грн/л і максимум – по 57 грн.

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин дизель Дизельне пальне Ціни на бензин
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