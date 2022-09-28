В среду, 28 сентября, средние цены на украинских АЗС изменились на бензин двух марок.

В частности, А-95+ подешевел еще на 3 копейки – до 50,13 грн/л.

А бензин марки А-92, накануне прибавивший 6 копеек, сегодня наоборот – сбросил 12 копеек. На автозаправках литр этого топлива предлагают в среднем по 47,79 грн.

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Стоимость А-95 неизменна уже четвертый день – 49,37 грн/л.

Цена на дизельное топливо также стабильна – 53,05 грн/л, как и на автогаз – до 26 грн/л.

Стоимость бензина А-95 в сетях украинских АЗС стартует с 45,2 грн/л, максимальная цена – 51 грн/л.

Дизельное топливо предлагают минимум по 49,59 грн/л и максимум – по 57 грн.

Источник: AutoRia