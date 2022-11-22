У вівторок, 22 листопада, в Україні зросли середні ціни на всі марки бензину та дизель, не змінилася лише вартість автогазу.

Зокрема, літр преміального А-95+ здорожчав на 50 копійок. Сьогодні його пропонують на АЗС в середньому по 50,57 грн.

Вартість популярного А-95 зросла на 58 копійок – до 50,08 грн/л.

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Проте серед усіх марок бензину найбільше зросла ціна на А-92. Він здорожчав в середньому на 66 копійок і коштує сьогодні 49,1 грн/л.

Дизельне пальне додало в ціні 31 копійку – 54,24 грн/л.

Вартість автогазу сьогодні стабільна – 28,53 грн/л.

В мережах АЗС ціни на популярний А-95 коливаються в діапазоні 45,7-52 грн за літр. Тобто за день максимальна вартість цієї марки бензину зросла на 1 грн.

Дизельне пальне коштує щонайменше 52 грн/л, максимум – 58 грн/л.

Джерело: AutoRia