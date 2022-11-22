Во вторник, 22 ноября, в Украине выросли средние цены на все марки бензина и дизель, не изменилась только стоимость автогаза.

В частности, литр премиального А-95+ подорожал на 50 копеек. Сегодня его предлагают на АЗС в среднем по 50,57 грн.

Стоимость популярного А-95 выросла на 58 копеек – до 50,08 грн/л.

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Однако среди всех марок бензина больше всего выросла цена на А-92. Он подорожал в среднем на 66 копеек и стоит сегодны 49,1 грн/л.

Дизельное топливо прибавило в цене 31 копейку – 54,24 грн/л.

Стоимость автогаза сегодня стабильна – 28,53 грн/л.

В сетях АЗС цены на популярный А-95 колеблются в диапазоне 45,7–52 грн за литр. То есть за день максимальная стоимость этой марки бензина выросла на 1 грн.

Дизельное топливо стоит минимум 52 грн/л, максимум – 58 грн/л.

Источник: AutoRia