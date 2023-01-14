У суботу, 14 січня, подешевшали всі види пального, крім А-95, ціна якого залишилася незмінною – 51,36 грн/л.

Середня ціна на преміальний бензин марки A-95+ знизилася на три копійки – 51,97 грн/л.

Водночас А-92 подешевшав на вісім копійок – до 50,39 грн/л.

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Вартість дизельного пального знизилася ще на шість копійок – до 54,72 грн/л.

Автогаз за день впав у ціні на 16 копійок. Сьогодні це пальне продають за 28,23 грн/л.

Найдешевший A-95 у мережах АЗС коштує 45 грн/л, а найдорожчий – 53 грн/л.

Ціни на преміальний A-95+ відрізняються в діапазоні – від 46,99 до 55,99 грн за літр.

А-92 на заправках пропонують від 44 до 52 грн/л.

Літр дизеля коштує щонайменше 51,99 грн, максимум – 57,99 грн.

Джерело: AutoRia