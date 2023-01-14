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В Украине продолжают падать цены на топливо: стоимость на АЗС

14 января 2023, 14:35
Малиновская Ангелина редактор ленты
АЗС
Источник: Pixabay

В субботу, 14 января, подешевели все виды горючего, кроме А-95, цена которого осталась прежней — 51,36 грн/л.

Средняя цена на премиальный бензин марки A-95+ снизилась на три копейки – 51,97 грн/л.

В то же время А-92 подешевел на восемь копеек — до 50,39 грн/л.

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Стоимость дизельного горючего снизилась еще на шесть копеек – до 54,72 грн/л.

Автогаз за день упал в цене на 16 копеек. Сегодня это горючее продают по 28,23 грн/л.

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Самый дешевый A-95 в сетях АЗС стоит 45 грн/л, а самый дорогой – 53 грн/л.

Цены на премиальный A-95+ отличаются в диапазоне – от 46,99 грн до 55,99 грн за литр.

А-92 на заправках предлагают от 44 грн/л до 52 грн/л.

Литр дизеля стоит не менее 51,99 грн, максимум – 57,99 грн.

Источник: AutoRia

Теги
АЗС Бензин Дизельне пальне Цены на бензин
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