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В Україні потроху падають ціни на бензин: яка ситуація на АЗС

23 Червня 2022, 09:34
Марта Бондаренко редакторка стрічки
АЗС
Джерело: Depositphotos

Станом на 23 червня середні ціни на бензин А-95 становлять 50,73 грн за літр, на дизельне пальне – 56,55 грн за літр, а на автогаз – від 41,94 грн.

Ціни на пальне в регіонах не дуже відрізняються – коливання приблизно в межах однієї-двох гривень.

Стабільно себе “поводить” дизельне пальне:

Зараз дивляться

Ціни на газ знижуються:

У Консалтинговій групі А-95 повідомляють, що за минулий тиждень бензин подешевшав приблизно на 2 грн/л. Це свідчить про те, що ринок поступово стабілізується та наповнюється бензином.

Ціни на пальне в регіонах:

Теги
АЗС Газові заправки Дизельне пальне Ціни на бензин
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