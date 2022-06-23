Станом на 23 червня середні ціни на бензин А-95 становлять 50,73 грн за літр, на дизельне пальне – 56,55 грн за літр, а на автогаз – від 41,94 грн.

Ціни на пальне в регіонах не дуже відрізняються – коливання приблизно в межах однієї-двох гривень.

Стабільно себе “поводить” дизельне пальне:

Зараз дивляться

Ціни на газ знижуються:

У Консалтинговій групі А-95 повідомляють, що за минулий тиждень бензин подешевшав приблизно на 2 грн/л. Це свідчить про те, що ринок поступово стабілізується та наповнюється бензином.

Ціни на пальне в регіонах: