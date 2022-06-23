По состоянию на 23 июня, средние цены на бензин А-95 составляют 50,73 грн за литр, на дизельное топливо – 56,55 грн за литр, а на автогаз – от 41,94 грн.

Цены на горючее в регионах не очень отличаются, колебания — примерно в пределах одной-двух гривен.

Стабильно себя “ведет” дизельное топливо:

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Цены на газ снижаются:

В Консалтинговой группе А-95 сообщают, что за прошлую неделю бензин подешевел примерно на 2 грн/л. Это говорит о том, что рынок постепенно стабилизируется и наполняется бензином.

Цены на топливо в регионах:

Накануне сообщалось, что по состоянию на 22 июня цены на бензин А-95 стартуют от 50,40 грн за литр, на дизельное топливо – от 56,00 грн за литр, а на автогаз – от 40,96 грн.

Источник: Авто.ria