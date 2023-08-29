За останній тиждень ціни на автозаправних станціях в Україні трохи змінилися, зокрема подорожчав автогаз. Аналітики вважають, що це пов’язано з тим, що ринок пального досі стабілізується після того, як уряд повернув оподаткування.

Скільки зараз коштує заправити автомобіль бензином, дизельним пальним чи автогазом – дивіться далі у матеріалі Фактів ICTV.

Наразі ціни на бензин марки А-95 стартують від 51,84 грн до 53,49 грн за один літр, а середні на заправках – близько 52,73 грн.

Станом на 29 серпня 2023 року дизельне пальне коштує від 51,64 грн до 54,08 грн за один літр. Українські автозаправні станції продають його переважно за 52,28 грн/л.

Ціни на газ збільшилися за останній тиждень. Вартість коливається від 23,4 грн до 24,66 грн за літр. Середня вартість газу по Україні – 23,74 грн.

Водночас ціни на АЗС відрізняються залежно від регіону України, де потрібно заправити транспортний засіб. За даними з відкритих джерел, одні з найдешевших заправок – у Сумській, Дніпропетровській і Київській областях.