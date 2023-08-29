За последнюю неделю цены на автозаправочных станциях в Украине немного изменились, в частности подорожал автогаз. Аналитики считают, что это связано с тем, что рынок топлива до сих пор стабилизируется после того, как правительство вернуло налогообложение.

Сколько сейчас стоит заправить автомобиль бензином, дизельным топливом или автогазом — смотрите далее в материале Фактов ICTV.

Сейчас цены на бензин марки А-95 стартуют от 51,84 грн до 53,49 грн за один литр, а средние на заправках — около 52,73 грн.

По состоянию на 29 августа 2023 года, дизельное топливо стоит от 51,64 грн до 54,08 грн за один литр. Украинские автозаправочные станции продают его преимущественно по 52,28 грн/л.

Цены на газ увеличились за последнюю неделю. Стоимость колеблется от 23,4 грн до 24,66 грн за литр. Средняя стоимость газа по Украине — 23,74 грн.

В то же время цены на АЗС отличаются в зависимости от региона Украины, где нужно заправить транспортное средство. По данным из открытых источников, одни из самых дешевых заправок — в Сумской, Днепропетровской и Киевской областях.