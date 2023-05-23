В Украине обновили участки дорог для измерения скорости авто: где ждать TruCAM

На дорогах Украины появились новые участки, где полиция будет замерять скорость движения авто. В добавок к новым локациям, изменили и старые.

Об этом сообщается в патрульной полиции — уже с 23 мая появилось 28 новых локаций и заменено 24 старых для измерения скорости камерами TrueCAM.

Изменения обусловлены анализом частоты аварийности на дорогах. Новые локации — это аварийно опасные участки, где чаще всего фиксируются ДТП.

Впрочем, в Луганской и Донецкой области камеры для фиксации TrueCAM не используются, а в Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской — используются частично.

На фоне полномасштабного вторжения и военного положения были внесены правки в 327 участков дороги — добавлено 28 отрезков, изменили 27 участков, удалили 41 промежуток дороги и приостановили работу на 54 локациях.

— Отныне на новых 260 участках автомобильных дорог работники полиции будут осуществлять контроль за скоростным режимом транспортных средств с помощью 137 приборов TruCAM, — заявили в патрульной полиции.

Полный перечень новых участков можно увидеть на сайте патрульной полиции.

Напомним, что с 27 апреля в Украине заработали 39 датчиков автофиксации нарушений ПДД. Среди них — 35 камер и 4 датчика. Их разместили практически по всем областям страны, чтобы уменьшить количество ДТП и привлечь к ответственности нарушителей правил дорожного движения.