Депутати Верховної Ради не планують повертати акциз та ПДВ на паливо до завершення воєнного стану в Україні.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев. Він зазначив, що повернення акцизу збільшить вартість палива.

– Це точно збільшить вартість палива, тому ми не плануємо повертати ці податки до завершення воєнного стану, – сказав він в ефірі єдиного телемарафону.

Нагадаємо, що 15 березня Верховна Рада скасувала акциз на пальне, а ставку ПДВ по цих позиціях зменшила з 20% до 7%.

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А 24 квітня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким передбачалося скасування 7%-вого ПДВ на ввезення пального й нульового акцизу на постачання бензину та скрапленого газу.

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