Депутаты Верховной Рады не планируют возвращать акциз и НДС на топливо до завершения военного положения в Украине.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетьманцев. Он отметил, что возврат акциза увеличит стоимость топлива.

– Это точно увеличит стоимость топлива, поэтому мы не планируем возвращать эти налоги до завершения военного положения, – сказал он в эфире единого телемарафона.

Напомним, что 15 марта Верховная Рада отменила акциз на горючее, а ставку НДС по этим позициям уменьшила с 20% до 7%.

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А 24 апреля в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предполагалась отмена 7%-ного НДС на ввоз горючего и нулевого акциза на поставку бензина и сжиженного газа.

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